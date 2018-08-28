МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших российских железнодорожных операторов — группы Globaltrans — по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 47% по сравнению с предыдущим годом и составила 9,831 миллиарда рублей, сообщила компания во вторник.

Скорректированная выручка (на груженый тариф и услуги транспортных организаций) увеличилась на 19% — до 30,108 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA — на 37% — до 16,5 миллиарда рублей.

Консенсус-прогноз, составленный РИА Новости на основании опроса аналитиков, предусматривал рост чистой прибыли на 36% — до 9,106 миллиарда рублей, скорректированной выручки — на 14% — до 28,944 миллиарда рублей, скорректированной EBITDA — на 26,2% — до 15,242 миллиарда рублей.