МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Швейцарский производитель продуктов питания и напитков Nestle SA закрыл сделку с американской сетью кофеен Starbucks, получив лицензию на продажу ее кофе и чая, говорится в совместном релизе компаний.

"Nestle и Starbucks Corporation сегодня объявили о закрытии сделки, предоставляющей Nestle бессрочные права на продажу продукции подразделения потребительских товаров и быстрого питания Starbucks (Starbucks Consumer Packaged Goods and Foodservice) во всем мире за пределами кофеен компании", — говорится в сообщении.

Стороны объявили о сделке стоимостью в 7,15 миллиарда долларов в мае. Сообщалось, что Nestle получит права на продажу и распространение продукции Starbucks и ее дочерних компаний — Seattle's Best Coffee, Starbucks Reserve, Teavana, Starbucks VIA и Torrefazione Italia. В частности, бренд Starbucks будет представлен в линейке капсул для кофемашин Nespresso и Dolce Gusto.

В релизе также сообщается, что в результате сделки примерно 500 сотрудников Starbucks в США и??Европе, преимущественно из Сиэтла и Лондона, перейдут на работу в Nestle.

Швейцарской Nestle, основанной в 1866 году, принадлежит более 400 фабрик в 83 странах мира. Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, по состоянию на 31 декабря 2017 года управляет сетью из 28,039 тысячи кофеен и магазинов в 76 странах мира.