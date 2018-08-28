МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Московский арбитражный суд взыскал с российского оператора связи "Мегафон" 8,6 млн рублей компенсации по иску ООО "Си Ди Лэнд Контакт" (является лицензиатом части авторских прав на "Ждуна") за нарушение прав на произведение изобразительного искусства. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на решение суда.

Поясняется, что исковое заявление удовлетворено судом частично, так как истец просил взыскать с ответчика 10 миллионов рублей компенсации.

Агентство поясняет, что автор "Ждуна" Маргарет Ван Бревурт (лицензиар) и ООО "Си Ди Лэнд Контакт" (лицензиат) 25 апреля текущего года заключили лицензионный договор в отношении данного произведения искусства с условным наименованием Homunculus loxodontus.

Объект является оригинальным произведением изобразительного искусства, фантазийным существом с головой морского слона и телом личинки. он выполнен в положении сидя без ног, с руками человека. Скульптура Homunculus loxodontus была создана весной 2016 года для больницы Лейденского университета. По заявлению автора, она создавала этот образ, думала о людях, которые сидят в очереди в ожидании диагноза либо лечения у врача.

После того, как это произведение обрело популярность по всему миру, в том числе — в России, ООО "Си Ди Лэнд Контакт" из-за нарушения прав истца подало в арбитражные суды несколько десятков исков к юридическим и физическим лицам. В частности, в Арбитражный суд города Москвы были поданы иски к ООО "Интернет решения" (интернет-магазин Ozon) и АНО "Народная команда — хоккейный клуб "Спартак". Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области весной 2018 года назначил экспертизу по оценке стоимости ущерба, который был нанесен правообладателю бренда "Ждун", от использования объекта компанией "Играмир".

Поясняется также, что ООО "Си Ди Лэнд Контакт" была зарегистрирована в 2010 году, она специализируется на издательской и звукозаписывающей деятельности.