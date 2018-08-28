ИННОПОЛИС (Татарстан), 28 авг — ПРАЙМ. "Яндекс" запускает тестовые поездки на беспилотных автомобилях для жителей Иннополиса, соответствующее соглашение о сотрудничестве во вторник подписали вице-премьер – министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов и генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина.

"У нас достаточно много разных форм сотрудничества с Татарстаном, но то, что мы сейчас подписываем, это настоящий технологический прорыв, потому что первый раз в Европе будет реально для всех ходить беспилотник", — рассказала журналистам Бунина.

По ее словам, что в тестовой зоне в Иннополисе ежедневно будут ездить два беспилотных автомобиля, открыты пять точек посадки и высадки пассажиров рядом с ключевыми городскими объектами: университетом, стадионом, медицинским центром, жилым кварталом и административно-деловым центром имени Попова. В перспективе при необходимости количество автомобилей и остановок будет увеличено.

Пока это тестовый сервис, и жителям Иннополиса он будет предоставляться бесплатно, отметила Бунина. Воспользоваться им могут все взрослые жители города, которые дали согласие на участие в тестировании. Сейчас, по ее словам, стать участниками тестирования захотели уже порядка 100 человек и список желающих пополняется каждый день. В перспективе поездки на беспилотных автомобилях планируется опробовать и в Казани.

"У меня 100%-ная уверенность, что в ближайшие несколько лет это будет обычное явление. В Европе пока такого нет, нам очень важно всю эту систему отработать. Мы надеемся, что жители не только Иннополиса, но и нашей столицы смогут пользоваться возможностями беспилотного автомобиля. Убеждён, что беспилотный автомобиль надежнее, чем водитель, который купил права. Это качества лучшего водителя", — сказал президент Татарстана Рустам Минниханов после поездки на беспилотном автомобиле.

Беспилотный автомобиль строго соблюдает все правила дорожного движения, пропускает пешеходов, распознаёт и объезжает препятствия и умеет применять экстренное торможение. В салоне постоянно находится инженер-испытатель "Яндекса", он контролирует работу систем автомобиля и следит за тем, чтобы поездка проходила в штатном режиме.

"Яндекс" начал работать над технологией беспилотного управления автомобилем в конце 2016 года. Цель проекта – создать технологию, которая не требует присутствия человека за рулём. В феврале 2018 года беспилотный автомобиль "Яндекса" впервые проехал по улицам Москвы после снегопада, а в июне проехал 789 километров от Москвы до Казани.

Иннополис – новый город в Татарстане, экономика которого основана на высокотехнологичных индустриях. Ключевая задача города – дать возможность высококвалифицированным специалистам IT-сферы реализовать себя в России, создавая отечественные продукты и сервисы. В Иннополисе ежедневно находятся более 3,5 тысячи человек (в том числе 2,5 тысячи проживают постоянно, из них более 550 – студенты), зарегистрировано более 150 компаний, в том числе 75 резидентов и партнеров ОЭЗ "Иннополис", запущена базовая инфраструктура: 16 жилых домов, детский сад, школа, ИТ-лицей, медицинский и спортивные центры, почта, банки, магазины, кафе.