МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер" по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,191 миллиарда рублей, сообщила компания в среду.

Выручка оператора увеличилась на 15,2% — до 35,331 миллиарда рублей, выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, — на 8,1% — до 14 миллиардов рублей "на фоне роста доходных перевозок вагонным и контейнерным парком компании на 6,3%". Показатель EBITDA в первом полугодии года вырос на 13,4% и составил 5,888 миллиарда рублей.