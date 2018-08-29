МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, в первом полугодии 2018 года увеличила показатель скорректированной EBITDA по МСФО на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 17,112 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль "Ленты" увеличилась на 14,9% — до 5,161 миллиарда рублей. Выручка повысилась на 18,2%, составив 193,22 миллиарда рублей. Операционная прибыль выросла на 1,4%, составив 11,027 миллиарда рублей, валовая прибыль — на 19,1%, до 42,319 миллиарда рублей. Рентабельность по скорректированной EBITDA снизилась на 0,7 процентного пункта — до 8,9%, рентабельность по чистой прибыли осталась прежней — 2,7%.

Валовая маржа повысилась на 0,2 процентного пункта и составила 21,9%. Капитальные вложения выросли на 8,4% и составили 10,8 миллиарда рублей. Такая динамика отражает больший объем инвестиций в формат супермаркетов на фоне более динамичных темпов открытия новых магазинов в отчетном периоде в сравнении с прошлым годом, а также более высокой долей новых магазинов, находящихся в собственности "Ленты", отмечает компания.

Как отметил гендиректор "Ленты" Ян Дюннинг, представители компании довольны тем, что удалось улучшить валовую маржу без какой-либо потери конкурентоспособности. "Мы ожидаем, что во второй половине года позитивная тенденция показателей валовой маржи продолжится и давление коммерческих, общехозяйственных и административных расходов ослабнет на фоне взросления сети", — приводятся в релизе слова гендиректора.

Отмечается также, что "Лента" из-за задержек в строительстве снижает прогноз по числу открытий новых магазинов в 2018 году до 18 гипермаркетов и около 40 супермаркетов. Прогноз по капитальным затратам компании на текущий год снижен до 25-30 миллиардов рублей. Ранее компания планировала в 2018 году около 20 новых гипермаркетов и около 50 новых супермаркетов, прогноз по инвестициям на текущий год был на уровне 30-35 миллиардов рублей.

"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге, является одной из крупнейших розничных сетей в России. На конец марта 2018 года компания управляла 338 магазинами в России — 232 гипермаркетами и 106 супермаркетами. Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Group (владеет 33,97% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (7,37%). Free float, по оценке компании, составляет 57,51%.