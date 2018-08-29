МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Аэрофлота" продлил полномочия Виталия Савельева на посту гендиректора авиакомпании еще на пять лет, сообщил перевозчик.

"Принято решение об избрании Савельева Виталия Геннадьевича генеральным директором ПАО "Аэрофлот" сроком на пять лет", — говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров.

В июле министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщал, что Минтранс предлагает продлить контракт Савельева. Ранее газета "Коммерсант" написала, что контракт действующего гендиректора, истекающий осенью, пока не продлен, а в борьбу за пост главы "Аэрофлота" может включиться экс-глава Минтранса Максим Соколов.

Соколов, в свою очередь, номинирован в совет директоров "Аэрофлота". Акционеры авиакомпании на внеочередном собрании 23 октября выберут новый состав совета.

Савельев занимает пост гендиректора крупнейшего российского авиаперевозчика с апреля 2009 года. До это он занимал должность первого вице-президента АФК "Система".