МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Спрос россиян на приобретение недвижимости Кипра и Мальты для получения гражданства этих стран вырос в январе-августе на 40%, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-релиз Knight Frank.

"По предварительным итогам 8 месяцев 2018 года число заявок россиян на покупку жилой и коммерческой недвижимости для получения гражданства Мальты и Кипра увеличилось на 40%", — говорится в сообщении.

По неофициальным данным, на данный момент на паспортную программу Мальты, запущенную с 2014 года и рассчитанной на десять лет, уже подано более 1,6 тысячи заявлений из 1,8 тысячи возможных, добавляется в сообщении.

На Кипре за 7 месяцев 2018 года было продано 5,4 тысячи объектов недвижимости, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 25,5%. Половина покупателей недвижимости были иностранцами, отмечается в нем.