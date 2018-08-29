МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мостотреста" по МСФО в первом полугодии 2018 года снизилась в 3,6 раза в годовом выражении и составила 624 миллиона рублей, сообщается в отчетности компании.

Выручка увеличилась на 2,6%, до 86,5 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 76,6 миллиарда рублей, показав рост на 5%. Валовая прибыль снизилась на 11%, до 9,8 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения упала в два раза, до 1,6 миллиарда рублей.

ПАО "Мостотрест" – одна из крупнейших российских компаний, занимающихся инфраструктурным строительством, подрядчик строительства Крымского моста. Аркадий Ротенберг через "Стройпроектхолдинг" и "ТФК-Финанс" контролирует 94,2% компании.