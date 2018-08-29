МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Дефицит расходов на окончание строительства объектов Urban Group по итогам аудита финансово-хозяйственной деятельности группы с 2011 по 2017 год и первый квартал 2018 года предварительно оценивается в 55,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении Фонда защиты дольщиков.

"Общая оценка стоимости завершения объектов составляет 67,6 миллиарда рублей, из них часть средств может быть получена за счет реализации непроданных в домах квартир, непроданных машиномест и прочих нежилых помещений общей справедливой рыночной стоимостью 11,9 миллиарда рублей. Дефицит расходов на окончание строительства объектов предварительно оценивается в 55,7 миллиарда рублей", — отмечается в нем.

Urban Group — один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье, имеющий обязательства перед тысячами дольщиков. Арбитражный суд Московской области 9 июля 2018 года ввел конкурсное производство в компаниях-застройщиках Urban Group ООО "Ваш город", ООО "Ивастрой", ООО "Хайгейт", АО "Континент проект", ООО "Экоквартал" сроком на один год. Завершение строительства объектов обеспечивается "дорожной картой" по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства в многоквартирных домах Urban Group, утвержденной правительством РФ.

Для выполнения отдельных работ в рамках финансовой проверки были привлечены ООО "Эрнст энд Янг", ООО "ЭсАрДжи-Консалтинг" и АО "НЭО Центр".