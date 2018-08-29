МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 64,8 миллиарда рублей, сообщила компания.

Это произошло "в первую очередь за счет улучшения результатов операционной деятельности", поясняется в сообщении.

Выручка холдинга в первом полугодии увеличилась на 7,6% и составила 1,164 триллиона рублей, показатель EBITDA вырос на 4,7% — до 256,2 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA в первом полугодии 2018 года составила 25%.