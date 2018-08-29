МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток группы "Совкомфлот" по МСФО за первое полугодие 2018 года составил 57,8 миллиона долларов против прибыли в 15,2 миллиона долларов годом ранее, сообщила компания.

"Чистый убыток за период составил 57,8 миллиона долларов США, в том числе немонетарный убыток/резерв от обесценения 18 судов в размере 42,2 миллиона долларов США, начисленный в соответствии с требованиями стандарта МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов", — отмечается в сообщении.

Валовая выручка компании сохранилась на уровне прошлого года и составила 710,1 миллиона долларов. Доходы компании в тайм-чартерном эквиваленте снизились на 3,7% в годовом выражении и составили 511,3 миллиона долларов.

EBITDA за отчетный период снизилась на 5,4% и составила 267,7 миллиона долларов.