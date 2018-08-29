МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Globaltruck по МСФО, приходящаяся на собственников, в первом полугодии снизилась на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 81,4 миллиона рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период увеличилась на 15,6% и составила 3,6 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла на 17,8% — до 2,96 миллиарда рублей. EBITDA снизилась на 5,4%, до 549 миллионов рублей. Рентабельность по EBITDA составила 15,3%.

"Первое полугодие выдалось сложным для отрасли из-за роста цен на топливо. Мы стремимся компенсировать этот эффект не только за счет увеличения тарифов, но и за счет повышения эффективности. Обновление парка и снижение среднего возраста тягачей в эксплуатации до 2,6 лет позволило нам снизить средний расход топлива на 0,7% — с 34,36 до 34,12 л/100 км, а расходы на страхование, ремонт, техобслуживание и запасные части в расчете на один тягач сократились на 18% по сравнению с первым полугодием 2017 года", — прокомментировал сооснователь и генеральный директор Globaltruck Александр Елисеев.

Основные направления деятельности Globaltruck — внутренние и международные магистральные грузовые FTL-перевозки. Globaltruck осуществляет перевозки на маршрутах в/из Центрального региона России на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и в страны Евросоюза. Среди клиентов компании — международные и российские ритейлеры и FMCG-компании, такие как IKEA, Metro, Procter & Gamble и Unilever, логистические компании сектора электронной коммерции, а также крупнейшие российские промышленные холдинги (MMK, УГМК и "Сибур").