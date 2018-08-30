ГОРКИ, 30 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба предложила Schlumberger продлить свое предложение о покупке доли в Eurasia Drilling Company далее 1 сентября, они намеревались это сделать, сообщил журналистам глава службы Игорь Артемьев.

"Мы обсуждали это с ними, они должны были провести совет директоров и продлить оффер….Мы предупредили, поговорили с ними, с нашей точки зрения мы достигли взаимопонимания очень хорошего уровня. Я им ясно объяснил, что до 1 сентября мы ничего не решим, они доброжелательно отреагировали", — сказал он.

Тем не менее, Артемьев уточнил, что о результатах совета директоров ему пока не известно.