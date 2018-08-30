МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Владельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев, сообщил пресс секретарь медиахолдинга ACMG Дмитрий Озман.

"Мы подтверждаем эту информацию — владельцем российского журнала Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев", — сказал он.

Деловое издание Forbes Russia выпускается с 2004 года. Тираж составляет 100 тысяч экземпляров. В течение года Forbes публикует 13 крупнейших бизнес-рейтингов, самый известный из которых — "200 богатейших бизнесменов России". В октябре 2015 года издательский дом Axel Springer Russia, издающий Forbes, был приобретен издательской группой ACMG.