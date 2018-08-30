МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Часть пиратского видеоконтента, который "Яндекс" должен удалить из поисковой выдачи, все еще доступна, заявили в пресс-службе холдинге "Газпром медиа".

Мосгорсуд 24 августа удовлетворил заявление ряда телеканалов "Газпром медиа" к "Яндексу" и постановил принять меры против нелегального распространения контента через поисковую выдачу. Роскомнадзор уведомил "Яндекс" о необходимости прекратить доступ к пиратскому контенту на сервисе "Яндекс.Видео". "Яндекс" во избежание блокировки сервиса решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом "Газпром медиа", при этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальный контент, поскольку поисковик не в состоянии отличить его от пиратского.

"Пока рано говорить о том, что удалено все пиратское видео — по некоторым типам запроса оно все ещё доступно. Пока процесс по удалению пиратских видео не окончен, выводы делать рано", — заявили в пресс-службе медиахолдинга.

По данным "Газпром медиа", исполнение решения суда сейчас проверяет Роскомнадзор.