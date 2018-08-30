МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Россия и Казахстан 31 августа обсудят отмену ограничений на ввоз мяса птицы трех российских компаний, сообщает Россельхознадзор.

В рамках встречи Россельхознадзора с Комитетом ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Казахстана планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе, ввоза животных для убоя из Казахстана в Россию, следует из сообщения.

В повестке переговоров также "отмена ограничений на поставки продукции предприятий ООО "Брянский бройлер", ЗАО "Приосколье", ООО "Чебаркульская птица".

Кроме того, стороны обсудят принятие Казахстаном регионализации РФ по особо опасным болезням животных и птиц, проведут корректировку временных ограничений, а также поднимут вопросы электронной сертификации и подписания двусторонних сертификатов.

В июне Минсельхоз Казахстана ввел временные ограничения на ввоз продукции пяти российских компаний, которая, в том числе, была заражена сальмонеллой. В перечень производителей, у которых выявлены нарушения, вошли ООО "Брянский бройлер", ЗАО "Приосколье", ООО "Чебаркульская птица", а также АО "Инжавинская птицефабрика" и ОАО "Царицыно".