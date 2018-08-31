МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Вспышки высокопатогенного гриппа птиц в 2018 году зарегистрированы в 14 субъектах РФ; в зоне риска находятся регионы, граничащие с Китаем и Монголией, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Там уточнили, что на развитие эпизоотической ситуации в отношении гриппа птиц влияет миграция диких птиц.

"Вспышки высокопатогенного гриппа птиц в 2018 году зарегистрированы на территории 14 субъектов Российской Федерации: Курской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Ульяновской, Нижегородской и Костромской областей, Чувашской и Удмуртской республик и республик Татарстан и Марий Эл", — сказали в ведомстве.

ВЫСОКИЙ РИСК

Представитель ведомства добавил, что ситуацию усугубляют проходящие по территории России Восточно-Азиатский и Центрально-Азиатский миграционные пути, по которым мигрирует основной поток околоводных птиц, зимующих в Юго-Восточной Азии, странах Ближнего Востока и Индии, где регистрируют падеж дикой и домашней птицы от гриппа птиц.

"Исходя из плотности промышленного поголовья (птицефабрик — ред.), вероятность риска возникновения высокопатогенного гриппа птиц в регионах Южного, Центрального, Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов остается достаточно высокой", — добавил собеседник агентства.

При этом, по его словам, угроза риска возникновения высокопатогенного гриппа на промышленных птицеводческих предприятиях закрытого типа будет невысокой при условии жесткого соблюдения птицефабриками ветеринарно-санитарных норм и надлежащем уровне биологической защиты, которые будет исключать возможность проникновения на территорию птицеводческих хозяйств диких птиц и контакт здоровых птиц с потенциальным источником инфекции.

ГРАНИЦА С КИТАЕМ И МОНГОЛИЕЙ

"В порядке условного ранжирования территории Российской Федерации по степени риска заноса, возникновения и распространения высокопатогенного гриппа птиц до конца 2018 года в зону высокой степени риска попадают регионы, граничащие с Китаем и Монголией: Приморский, Алтайский, Забайкальский и Хабаровский края, Амурская область, республика Тыва, а также южные территории субъектов Сибирского федерального округа", — добавил представитель Россельхознадзора.

По его словам, остается высокой и вероятность заноса вируса гриппа птиц, как высокопатогенного, так и низкопатогенного, в регионы бассейнов Волги и Дона.

"Можно прогнозировать возникновение новых очагов низкой интенсивности в регионах, где угроза риска связана с возможностью прямого контакта домашних птиц с дикими, а также через птиц антропогенного комплекса, которые могут служить своеобразным вектором переноса вируса в популяцию домашних птиц при осенней миграции", — сказал представитель службы. По его словам, наиболее уязвимыми будут личные подворные хозяйства и мелкие товарные фермы с выгульным способом содержания птиц, поголовье которых значительно в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

В ведомстве добавили, что в неблагополучных по гриппу птиц субъектах РФ ведется комплекс мероприятий, предусмотренный правилами по борьбе с гриппом птиц, утвержденными приказом Минсельхоза.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.