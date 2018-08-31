МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Boeing Co. получил крупный контракт на поставку новых беспилотников для ВМС США. Авиакосмический гигант выиграл первый из ряда тендеров Пентагона, благодаря которым может остановиться снижение продаж в его оборонном бизнесе, сообщает Dow Jones со ссылкой на The Wall Street Journal.

Пентагон в четверг объявил, что Boeing стал победителем конкурса на создание беспилотников MQ-25A Stingray. Эти аппараты смогут взлетать с авианосцев и дозаправлять боевые самолеты. Аналитики говорили о том, что победитель конкурса получит преимущество при будущих программах разработки беспилотных систем для военных.

Компания обошла Lockheed Martin Corp. и General Atomics LLC и обеспечила себе первоначальный контракт на 805 млн долларов, предусматривающий поставку первых четырех Stingray. ВМС планируют купить еще 72 аппарата, и общая сумма закупок должна составить около 13 млрд долларов.

Первый беспилотник Stingray, как ожидается, поднимется в небо в 2021 году, а в эксплуатацию они поступят тремя годами позже.

Northrop Grumman Corp, разработавшая прототип, который успешно поднялся с авианосца и приземлился, решила не подавать заявку на контракт по MQ-25A.

Boeing борется с Northrop за право заменить ядерные ракеты США наземного базирования, а с Lockheed и Leonardo SpA – за создание новых учебно-тренировочных самолетов для ВВС США.