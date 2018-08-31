МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. На фоне текущей экономической ситуации и ослабления российской валюты банки уже начали пересматривать ставки по кредитным продуктам в сторону повышения, а ощутить влияние от роста ипотечных ставок на рынке недвижимости можно будет уже в середине осени, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

В пятницу Банк России проинформировал о том, что средневзвешенная ставка по выданным ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в июле выросла впервые с января этого года — до 9,57%. В сообщении регулятора говорилось, что в июне ставка достигла минимума и составила 9,48%, предыдущий рекорд был зафиксирован в мае — 9,56%. В апреле средневзвешенная ставка по ИЖК составила 9,57%, в марте — 9,64%, в феврале — 9,75%, в январе — 9,85%, в декабре 2017 года — 9,79%.

В январе-июле банки выдали гражданам более 785 тысяч ИЖК на сумму свыше 1,5 триллионов рублей.

ПРОЦЕСС ЗАПУЩЕН

Банки уже сейчас начинают пересматривать ставки по кредитным продуктам в сторону повышения, комментирует управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. "Первым на такой шаг пошел Райффайзенбанк, хотя такую возможность сейчас рассматривают и более крупные игроки: Сбербанк, ВТБ, "Альфа-Банк", — отмечает она.

Любое изменение размера ставок по ипотеке имеет существенное влияние на рынок жилой недвижимости, говорит руководитель департамента консалтинга и аналитики компании "Азбука Жилья" Ярослав Дарусенков. И, как отмечает он, если результатом предыдущего двухлетнего снижения ставок стало увеличение объемов ипотечного кредитования и количества сделок по покупке квартир, то рост ставок по ипотеке может привести к обратному эффекту — падению потребительского спроса. "Ощутить влияние повышения ставок по ипотеке можно будет уже в середине осени", — предполагает эксперт.

Директор по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрий Цветов в свою очередь ожидает увидеть эффект от повышения ипотечной ставки на рынке только к середине 2019 года. При этом, по его словам, стоит помнить о том, что все эти процессы будут проходить на фоне адаптации рынка жилья к механизму эскроу-счетов, который сам по себе может спровоцировать рост стоимости квадратного метра. "Если распространение этого механизма совпадет по времени с ростом ипотечных ставок, то во втором и третьем кварталах 2019 года мы рискуем столкнуться с серьезным снижением потребительского спроса", — добавил он.

Руководитель направления по развитию ипотечных программ ГК "Инград" Вячеслав Приймак придерживается мнения, что ощутимым для рынка ипотеки может быть только существенное увеличение ставки, как это было в декабре 2014 года, когда ключевая ставка выросла до 17%. "Но в ближайшее время таких "шоковых" изменений мы не ожидаем", — говорит он.

ДАЛЬШЕ БОЛЬШЕ

Вероятность дальнейшего повышения ипотечных ставок в среднесрочной перспективе также существует, ведь они напрямую зависят от экономической ситуации в стране, продолжает Дарусенков из "Азбуки Жилья". "В начале сентября вступит в силу очередной пакет санкций от США, которые также влияют и на курс валют, и на экономическую конъюнктуру в стране. В связи с этим есть риск повышения ипотечных ставок", — говорит Дарусенков.

Средняя ставка по ипотеке может вырасти от 0,5 процентных пункта до 1% в течение ближайших 1-1,5 месяцев, основная причина – вероятное повышение ключевой ставки ЦБ РФ, считает руководитель ипотечного центра Est-a-Tet Алексей Новиков.

Литинецкая из "Метриум" при этом отмечает, что даже если средние ставки выдачи кредитов вырастут с 9% до 9,5% годовых, общий уровень стоимости займа останется для граждан приемлемым, более того, возобновление роста ипотечных ставок может подстегнуть еще большее число покупателей ускорить вопрос с покупкой жилья. Однако в долгосрочной перспективе удорожание ипотеки, несомненно, даст негативный эффект, подытожила она.