МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" (крупнейшие российские ритейлеры бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо") закрыла сделку по покупке российских магазинов Media Markt у немецкой MediaMarktSaturn, говорится в сообщении "М.Видео-Эльдорадо".

"Группа "М.Видео-Эльдорадо"… объявляет о закрытии сделки, в рамках которой MediaMarktSaturn приобрела 15% акций ПАО "М.Видео" у группы "Сафмар", крупнейшего акционера компании, а группа "М.Видео-Эльдорадо" приобрела 100% участия в ООО "Медиа-Сатурн-Русланд", российском бизнесе MediaMarktSaturn", — говорится в сообщении.

"После закрытия сделки ПАО "М.Видео" имеет следующую акционерную структуру: группа "Сафмар" контролирует 38,2% акций, MediaMarktSaturn принадлежит 15% акций, 46,8% остаются в свободном обращении на Московской бирже", — добавляет компания.

Представители MediaMarktSaturn получат места директора и наблюдателя в совете директоров ПАО "М.Видео". "Новый совет директоров компании будет избран в соответствии с действующим законодательством и лучшими практиками корпоративного управления", — подчеркивает ритейлер.

По оценке "М.Видео-Эльдорадо", интеграция магазинов Media Markt позволит улучшить их экономическую модель и дополнительно получить до 110 миллиардов рублей выручки и до 11 миллиардов рублей EBITDA за последующие четыре года. По итогам 2022 года группа ожидает совокупную выручку на уровне 500 миллиардов рублей, EBITDA — на уровне 35 миллиардов рублей.

"Первые итоги объединения "М.Видео" и "Эльдорадо" служат наглядным доказательством эффективности выбранной нами бизнес-модели, основанной на сохранении двух розничных сетей. Обе сети смогли существенно улучшить свои операционные и финансовые показатели, и группа в целом показала рост с учетом первых реализованных синергий", — сказал президент "М.Видео-Эльдорадо" Александр Тынкован, слова которого приводятся в релизе.