МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании "ЮТэйр", аэропорта Сочи и диспетчерских служб после аварии пассажирского самолета, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании "ЮТэйр", следующий рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них жертв нет, однако скончался сотрудник аэропорта. Пострадали 18 человек. Возбуждено уголовное дело.

"Будут проведены три внеплановые проверки: авиакомпании "ЮТэйр", аэропорта города Сочи и органов организации воздушного движения филиала "Аэронавигация Юга" ФГУП "Госкорпорация ОрВД", — заявили в Ространснадзоре.

Также созданы оперативные штабы в территориальных управлениях Ространснадзора в Уральском и Южном федеральных округах.

Министр транспорта Евгений Дитрих находится в настоящий момент на месте аварии, ранее он провел совещание оперативного штаба по ликвидации последствий ЧП.