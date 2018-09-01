МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит предполетное техобслуживание самолета Boeing авиакомпании "ЮТэйр", совершившего аварийную посадку в Сочи, сообщается на сайте прокуратуры.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании "ЮТэйр", следующий рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них жертв нет, однако скончался сотрудник аэропорта. Пострадали 18 человек. Возбуждено уголовное дело.

"Указанная авиакомпания зарегистрирована в Тюмени, однако, поскольку самолет вылетал из международного аэропорта Внуково, по поручению аппарата транспортной прокуратуры Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверит исполнение законодательства о безопасности полетов в части предполетного технического обслуживания воздушного судна", — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте Южной транспортной прокуратуры, она тоже начала проверку по факту аварийной посадки самолета в Сочи. "По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка действиям ответственных лиц и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.