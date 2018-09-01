КАЗАНЬ, 1 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба намерена до конца года внести изменения в подходы ценообразования на авиабилеты при бронировании и продаже через компьютерные системы бронирования, заявил руководитель ФАС России Игорь Артемьев в субботу.

"Что касается новых форм на авиационные билеты, то мы закончили наши проверочные мероприятия в отношении систем бронирования и продажи билетов – так называемые компьютерные системы по типу Sabre, Amadeus и другие… В общем, конечно, мы имеем большие претензии к ценообразованию в этой сфере", — сказал Артемьев журналистам.

"Мы разобрались вместе с компанией "Аэрофлот", с другими компаниями, как это происходит. И мы полны решимости уже до конца этого года внести изменения в некоторые подходы ценообразования, которые сегодня диктуются этими системами", — подчеркнул он.

По мнению главы ФАС России, эти цены, к сожалению, слишком высокие, а в некоторых случаях – заоблачные и экономически необоснованные.