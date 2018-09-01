МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Газпромбанк рассматривает возможность финансирования поставок российской продукции для газоперерабатывающего и газохимического комплекса Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) в рамках программ господдержки Российского экспортного центра (РЭЦ) на сумму до 700 миллионов долларов. Об этом заявил председатель правления ГПБ Андрей Акимов на церемонии подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Газпромбанком, ГНКАР и РЭЦ.

"Подписанное соглашение подтверждает долгосрочный, стратегический и взаимовыгодный характер сотрудничества между группой Газпромбанка и группой SOCAR. Уже сегодня банк рассматривает возможность финансирования поставок российской продукции для газоперерабатывающего и газохимического комплекса SOCAR GPC в рамках программ государственной поддержки РЭЦ в сумме до 700 миллионов долларов, что является отличным примером использования финансовых и технологических возможностей группы ГПБ при работе с крупнейшими промышленными проектами", — сказал Акимов.

Церемония подписания соглашения состоялась в присутствии президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Подписи под документом поставили Акимов, президент ГНКАР Ровнаг Абдуллаев и гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев.

Целью соглашения является содействие продвижению экспорта российских оборудования, работ и услуг для проектов ГНКАР. Документ в том числе предусматривает предоставление банковских услуг и возможное финансирование Газпромбанком текущей и инвестиционной деятельности компании по модернизации производственных мощностей и закупкам оборудования.

РЭЦ в рамках соглашения планирует предоставить страховое покрытие российским банкам, финансирующим поставки российского оборудования, работы и услуги российских подрядчиков. Также РЭЦ подтвердил готовность рассмотреть вопрос о субсидировании процентной ставки по кредитам, предоставляемым российскими банками.