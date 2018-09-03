МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Крупнейшая рекламная корпорация WPP PLC подтвердила назначение генеральным директором своего давнего топ-менеджера Марка Рида. Прежний гендиректор и основатель компании Мартин Соррелл покинул WPP в апреле, после чего повседневными делами компании занялся Рид, назначенный тогда операционным содиректором, сообщает Dow Jones.

О том, что WPP выбрала гендиректором Рида, The Wall Street Journal уже писала в воскресенье со слов источников.

WPP столкнулась с проблемами, так как в быстроразвивающемся секторе интернет-рекламы стали доминировать технологические фирмы – Facebook<FB> Inc. и Alphabet Inc. Соррелл создавал WPP на протяжении трех десятков лет путем приобретений. Однако масштаб, бывший ранее залогом роста, теперь стал тормозить развитие компании.

Назначение Рида на должность гендиректора вступает в силу немедленно. Роберто Куатра вернулся к роли неисполнительного председателя, а Эндрю Скотт продолжит занимать пост операционного директора на постоянной основе.