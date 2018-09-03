МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не прогнозирует значительного роста цен на хлеб в стране, с учетом ожидающегося хорошего урожая, в текущем году сохраняются невысокие темпы роста его стоимости – на 1,4%, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Зерновые компании и производители предупредили о росте цен на хлеб, который производят из высокосортной пшеничной муки. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на участников рынка. Отмечается, что к октябрю ожидается подорожание на 10%. По данным издания, это произойдет на фоне изменения курса валют и снижения прогноза на урожай.

По данным Минсельхоза, в 2017 году потребительские цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли за год на 2,7%, в 2016 году – на 5,9%. "И в текущем году сохраняются невысокие темпы роста – всего на 1,4%", — уточнили в министерстве.

По данным Минсельхоза, в 2017 году, благодаря хорошему урожаю зерновых, темпы роста цены на хлеб и хлебобулочные изделия заметно снизились. "И сейчас валовой сбор будет выше среднего показателя за последние 10 лет. В настоящее время, мы рассчитываем, что урожай зерна составит около 105 миллионов тонн. Этот результат позволит полностью обеспечить страну зерном и хлебом, а также направить значительный объем зерновых на экспорт", — отметил собеседника агентства.

Минсельхоз также ожидает урожая пшеницы в 2018 году на уровне 64,4 миллиона тонн. В 2017 году РФ получила рекордный урожай за всю свою историю — 135,4 миллиона тонн в чистом весе, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы. Сбор зерна в 2016 году составил 120,7 миллиона тонн. Как добавили в ведомстве, текущие цены на муку и зерно не оказывают существенного влияния на цены производителей хлебобулочных изделий, поскольку изменяются под воздействием преимущественно иных смежных факторов, таких как рост цен на ГСМ и услуг ЖКХ, причем значительно более низкими темпами.

Ранее в понедельник президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон заявил РИА Новости, что никаких скачкообразных изменений цен на хлеб не предвидится. По словам эксперта, цены на эту продукцию в последние годы стабильно растут, в среднем, на 2-3% в год, что гораздо ниже инфляции.

Одновременно, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направит письма в свои территориальные управления в тех регионах, где наблюдаются признаки необоснованного роста цен на хлеб, с просьбой усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на этом рынке, сообщила РИА Новости начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко.

В понедельник газета "Известия" сообщила, что зерновые компании и производители ожидают роста цен на хлеб на 10% к октябрю. Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон в свою очередь заявил РИА Новости, что никаких скачкообразных изменений цен на хлеб не предвидится. Минсельхоз РФ также не прогнозирует значительного роста цен на хлеб в стране. С учетом ожидающегося хорошего урожая, в текущем году сохраняются невысокие темпы роста стоимости хлеба — на 1,4%, сообщили РИА Новости в министерстве.

"ФАС России на постоянной основе осуществляет мониторинг рынка хлеба и социально значимых товаров. При этом необходимо учесть, что рынок хлеба является достаточно конкурентным, рынки являются региональными. В связи с этим, в те территориальные управления, где наблюдается высокий уровень концентрации производства и имеются признаки необоснованного роста цен, будет направлено письмо с просьбой усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на этом рынке",- сказала Мирочиненко.

Она также отметила, что на федеральном уровне по этим рынкам будет осуществляться обобщение полученной информации и разрабатываться меры по исправлению ситуации.

"Что касается заявлений должностных лиц о возможном повышении цен, в настоящее время ФАС России рассматривает возможность выдачи предостережения по данному факту", — подытожила она. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направит письма в свои территориальные управления в тех регионах, где наблюдаются признаки необоснованного роста цен на хлеб, с просьбой усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на этом рынке, сообщила РИА Новости начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко.

В понедельник газета "Известия" сообщила, что зерновые компании и производители ожидают роста цен на хлеб на 10% к октябрю. Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон в свою очередь заявил РИА Новости, что никаких скачкообразных изменений цен на хлеб не предвидится. Минсельхоз РФ также не прогнозирует значительного роста цен на хлеб в стране. С учетом ожидающегося хорошего урожая, в текущем году сохраняются невысокие темпы роста стоимости хлеба — на 1,4%, сообщили РИА Новости в министерстве.

"ФАС России на постоянной основе осуществляет мониторинг рынка хлеба и социально значимых товаров. При этом необходимо учесть, что рынок хлеба является достаточно конкурентным, рынки являются региональными. В связи с этим, в те территориальные управления, где наблюдается высокий уровень концентрации производства и имеются признаки необоснованного роста цен, будет направлено письмо с просьбой усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на этом рынке",- сказала Мирочиненко.

Она также отметила, что на федеральном уровне по этим рынкам будет осуществляться обобщение полученной информации и разрабатываться меры по исправлению ситуации.

"Что касается заявлений должностных лиц о возможном повышении цен, в настоящее время ФАС России рассматривает возможность выдачи предостережения по данному факту", — подытожила она.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направит письма в свои территориальные управления в тех регионах, где наблюдаются признаки необоснованного роста цен на хлеб, с просьбой усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на этом рынке, сообщила РИА Новости начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко.

В понедельник газета "Известия" сообщила, что зерновые компании и производители ожидают роста цен на хлеб на 10% к октябрю. Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон в свою очередь заявил РИА Новости, что никаких скачкообразных изменений цен на хлеб не предвидится. Минсельхоз РФ также не прогнозирует значительного роста цен на хлеб в стране. С учетом ожидающегося хорошего урожая, в текущем году сохраняются невысокие темпы роста стоимости хлеба — на 1,4%, сообщили РИА Новости в министерстве.

"ФАС России на постоянной основе осуществляет мониторинг рынка хлеба и социально значимых товаров. При этом необходимо учесть, что рынок хлеба является достаточно конкурентным, рынки являются региональными. В связи с этим, в те территориальные управления, где наблюдается высокий уровень концентрации производства и имеются признаки необоснованного роста цен, будет направлено письмо с просьбой усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на этом рынке",- сказала Мирочиненко.

Она также отметила, что на федеральном уровне по этим рынкам будет осуществляться обобщение полученной информации и разрабатываться меры по исправлению ситуации.

"Что касается заявлений должностных лиц о возможном повышении цен, в настоящее время ФАС России рассматривает возможность выдачи предостережения по данному факту", — подытожила она.