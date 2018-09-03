МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. С 1 сентября вступили в силу поправки в законодательство, позволяющие россиянам создавать наследственные фонды для управления активами. Понятие такого фонда теперь прописано в Гражданском кодексе – речь идет об учреждении юрлица, которое будет управлять имуществом после смерти наследодателя. Последний должен отразить такое желание в завещании, при этом может быть указан круг ответственных лиц, а также способ распоряжения доходами и условия ведения дел.

Эксперты указывают, что новация будет актуальна для состоятельных граждан – прежде всего, бизнесменов и инвесторов, которые не хотят пускать дела на самотек даже после смерти, либо не готовы доверять бизнес родственникам.

"Простому россиянину, который может передать в наследство одну-две квартиры, это не нужно. А вот тем, у кого действительно серьезные активы – недвижимость, компании, фирмы – очень даже интересно. Ведь так они получат уверенность, что все останется в сохранности и после их кончины", — отметил руководитель юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Наследственный фонд – по сути, аналог трастового фонда, в котором конечным распорядителем является доверитель, то есть, компания, профессионально занимающаяся управлением активами, рассказал он. Согласно договору (а этот документ может занимать от 500 до 1000 страниц и готовиться месяцами), фонд управляет имуществом и распределяет дивиденды на усмотрение наследодателя. Все решения о продаже активов, сделках, вложениях средств и т.п. также являются прерогативой фонда.

Наследники в лучшем случае могут увидеть договор, но, как правило, просто получают на свой расчетный счет определенные суммы, установленные наследодателем, и на деятельность фонда никак не влияют. Так делается, чтобы они не потеряли имущество – по незнанию или неумению им управлять. Кроме того, за полгода – обязательный срок для вступления в наследство – прежние управляющие имеют все возможности обанкротить самый процветающий бизнес. Таким образом, 90% тех, кто получает в наследство крупные активы, лишаются их, распродавая остатки буквально за копейки.

После принятия закона от "полугодовой паузы" можно будет отказаться. По новым правилам, нотариус, ведущий дела наследодателя, обязан зарегистрировать фонд в качестве юрлица в трехдневный срок, после чего начинается управление согласно определенному в завещании порядку.

В Европе доверители — крупные фонды, работающие с активами от 1 до 10 млн долларов. За свои услуги они берут от 10 до 30% от дивидендов.

"Имея такие деньги, всегда можно заработать себе на безбедную жизнь", — рассуждает Петропольский.

В свою очередь, богатые люди готовы делиться доходами с управляющими, ведь таким образом они получают гарантии сохранности имущества на протяжении неограниченного периода времени. Конечно, перед заключением сделки следует проверить чистоплотность и профессионализм доверителей, но с этим у людей, заработавших состояние, проблем обычно не возникает.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

При этом эксперты указывают на то, что в России необходимая законодательная база пока не до конца проработана, а именно от этого во многом будет зависеть спрос на услуги наследственных фондов со стороны инвесторов.

"На данный момент законодательство не включает данные фонды в зону действия ФЗ "О рынке ценных бумаг", что в значительной мере ограничивает структуру имущества такого фонда. Следовательно, выгодоприобретатель может недополучить существенный объем доходов. Можно предположить, что в случае отсутствия дальнейшей модернизации законодательства имущество данных фондов будет распродаваться с дальнейшим формированием портфелей ценных бумаг, а сам институт наследственных фондов будет слабо востребован на рынке", — рассуждает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Помимо всего прочего, власти надеются, что новация будет иметь антиофшорный характер – бизнесменам больше не придется выводить деньги из страны, чтобы учредить наследственный фонд под юрисдикцией каких-нибудь южных островов. Теперь они смогут оставить бизнес в России, сохраняя рабочие места и развивая экономику, отмечал в этой связи глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Эксперты согласны, что появление в России института посмертных доверительных управляющих вписываются в сегодняшнюю "повестку дня" государства в виде улучшения инвестиционного климата РФ. Однако возможность отказа от "увода" бизнеса в офшоры, если можно будет учредить подобный фонд в России, они комментируют осторожно.

"Если деятельность наследственных фондов будет поддерживаться необходимой модернизацией законодательной базы, то, вероятно, в перспективе ближайших трех лет возможны некоторые "эксперименты" по сохранению наследуемого бизнеса в РФ", — считает Покатович.

Однако вряд ли стоит ожидать, что объемы вложений в наследственные фонды будут существенными. Российские бизнесмены, способные полностью объяснить происхождение своих денежных средств, продолжат создавать аналогичные фонды и трасты за рубежом ввиду наличия как регуляторных, так и политических рисков в РФ, добавил он.

По мнению Петропольского, главными клиентами российских наследственных фондов будут обеспеченные люди, попавшие под санкции за рубежом. "В стране не более 10 тысяч человек, богатых настолько, чтобы заинтересоваться этим предложением, из них порядка тысячи находятся под санкциями. Заграничные трастовые фонды стали для них небезопасными. Поэтому они будут пользоваться такими юридическими лазейками. Не исключено, что именно под них и были введены законодательные поправки", — заключил он.