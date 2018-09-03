МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Росреестр восстановил прием и обработку заявлений на оказание госуслуг, говорится в совместном пресс-релизе ведомства и ПАО "Ростелеком".

"Росреестр и "Ростелеком" ликвидировали аварию в арендуемом центре обработки данных компании", — сообщается в нем.

Как напоминается в материалах, 20 августа "Ростелеком" зафиксировал технический сбой в центре обработки данных, арендуемом Росреестром для размещения Федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). Это привело к нарушению работы ФГИС ЕГРН в 49 регионах, что отразилось на сроках обработки пакетов документов, поступивших в ведомство с 20 по 27 августа, напоминается в сообщении.

С 27 августа заявления фиксируются и обрабатываются в ФГИС ЕГРН. С этого момента Росреестр принял более 900 тысяч заявлений, подчеркивается в нем.

Росреестр с 3 сентября 2018 года в штатном режиме оказывает услуги по заявлениям, которые поступают в ведомство по всем каналам взаимодействия с заявителями, отмечается в материалах.

Перевод всех компонентов программных средств ФГИС ЕГРН на резервные мощности программных средств будет завершен в течение ближайших двух недель, добавляется в них.

"Служба предпринимает все возможные меры для ускорения обработки заявлений, которые накопились в период устранения последствий аварии. Для этого в регионах, пострадавших от аварии, задействованы все государственные регистраторы, которые работают во внеурочное время, включая выходные дни", — добавляется в пресс-релизе.