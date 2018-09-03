МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Минсельхоз России не видит предпосылок для введения экспортной пошлины или других ограничительных мер на поставки зерна за рубеж, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что ранее в понедельник замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут провела очередное совещание с крупнейшими российскими экспортерами зерна.

"Минсельхоз России не видит предпосылок для введения экспортной пошлины или других ограничительных мер по поставкам зерна за рубеж. При этом ведомство рассматривает возможность реализации в 2018-2019 годах 1,5 миллиона тонн зерна из интервенционного фонда", — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что эта мера будет дополнительно способствовать стабилизации цен, сокращению расходов бюджета на хранение зерна и в целом окажет позитивное влияние на рынок.

В ходе совещания также было отмечено, что увеличения темпов экспорта не наблюдается и не прогнозируется в дальнейшем, компании осуществляют поставки в плановом режиме. "Рынок зерна в настоящее время стабилен, а факторы, способные существенным образом повлиять на изменение баланса, отсутствуют", — отметили в ведомстве.

Кроме того, замминистра обратила внимание представителей бизнеса на важность соблюдения регионального баланса при планировании экспорта, в частности, организации отгрузок зерна из Сибири. "В рамках дальнейшего взаимодействия компании представят в Минсельхоз России необходимые расчеты по экономической эффективности экспорта зерна из Сибирского федерального округа на первое полугодие 2019 года", — добавили в ведомстве. Минсельхоз РФ ожидает, что в текущем сельхозгоду экспорт зерна из России составит 44-45 миллионов тонн, пшеницы — 35 миллионов.

Власти РФ для стабилизации ситуации на внутреннем рынке зерна в феврале 2015 года ввели экспортную пошлину на пшеницу. В сентябре 2016 года она была обнулена. На данный момент нулевая ставка пошлины на пшеницу действует до 1 июля 2019 года.