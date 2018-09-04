МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. РЖД могут получить 25,01% в проекте угольного порта Суходол в Приморье, принадлежащего холдингу СДС Михаила Федяева и Владимира Гридина, пишет газета "Коммерсант".

Проект стартовал в 2012 году и предполагает создание угольного порта в Приморье на 20 миллионов тонн (12 миллионов тонн к 2021 году, еще 8 миллионов тонн — в 2022 году), пишет издание. Общее финансирование может составить около 48,5 миллиарда рублей (строительство — 35,4 миллиарда рублей), из которых заемные средства — около 37 миллиардов рублей. NPV проекта — 18,94 миллиарда рублей, IRR — 14,95%, срок окупаемости — свыше 12 лет.

Как сообщили газете источники, совет директоров РЖД 4 сентября рассмотрит вопрос о выделении ООО "Морской порт "Суходол"" займа в размере свыше 9 миллиардов рублей на 13 лет под 10% годовых. РЖД могут получить 25,01% в проекте за 440 миллионов рублей. По словам собеседников издания, РЖД могут выдать заем траншами в течение трех лет, если Суходол предоставит договоры с подрядчиками, подтвердит источники финансирования со своей стороны и заключит долгосрочный контракт take-or-pay с СДС на перевалку не менее 12 миллионов тонн в год по ставке не менее 10 долларов за тонну.

СДС в 2017 году продал 24 миллиона тонн угля (91% на экспорт), к 2021 году экспорт должен вырасти до 28 миллионов тонн, загружать Суходол планируется и за счет других угольщиков.

Источник газеты в отрасли назвал идею РЖД "крайне сомнительной". Он отметил, что сегодня у монополии лишних денег просто нет, а при вложениях в порт РЖД берут на себя и дополнительные риски. Суходол тогда получит серьезное преимущество перед другими портами узла Восточный-Находка, где и так проблемы с темпами развития, подчеркивает источник издания.

Надежда Малышева из PortNews считает, что РЖД было бы целесообразней вкладывать деньги не в порт, а в расшивку железнодорожных подходов с учетом роста экспорта. По ее словам, такой значительный вклад, который РЖД готовы сделать в Суходол, может нарушить общий доступ к инфраструктуре и даст проекту мощный лоббистский ресурс.