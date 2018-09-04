ХЕЛЬСИНКИ, 4 сен — ПРАЙМ. Новым генеральным директором финской авиакомпании Finnair с 1 января 2019 года назначен Топи Маннер (Topi Manner), сообщает перевозчик во вторник в пресс-релизе.

Нынешний руководитель авиакомпании Пекка Ваурамо покинул Finnair в связи с переходом на должность президента и генерального директора финского концерна Metso.

"Finnair назначил Топи Маннер, 1974 года рождения, в качестве генерального директора Finnair с 1 января 2019 года. Маннер имеет долгую карьеру на руководящих должностях в Nordea, крупнейшей финансовой группе в скандинавских странах, а с 2016 года он работал в качестве члена исполнительного совета группы Nordea и руководителя отдела персонального банковского обслуживания", — говорится в пресс-релизе.

Компания уточняет, что Ваурамо покинул Finnair, в период с 4 сентября по 31 декабря в должности генерального директора будет находиться финансовый директор компании Пекка Вяхяхюйппа (Pekka Vahahyyppa).

Finnair — крупнейшая авиакомпания Финляндии, основана в 1923 году. Входит в альянс Oneworld. Контрольный пакет акций принадлежит государству. В 2017 году перевезла 12 миллионов пассажиров. Маршрутная сеть Finnair объединяет 19 городов в Азии и восемь городов Северной Америки с более чем 100 пунктами назначения в Европе. Акции Finnair Plc торгуются на бирже Nasdaq Helsinki.