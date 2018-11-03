МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Увеличение цен на жизненно необходимые лекарства будет происходить лишь раз в год и на уровень инфляции, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Такое право предоставлено производителям ЖНВЛП. Компании могут до 1 октября подать соответствующее заявление. При этом госрегулирование цен может осуществляться лишь в отношении лекарств, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших.

Ранее в СМИ появилась информация, что лекарственные препараты, возможно, вырастут в цене на 10% с 2019 года.