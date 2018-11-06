МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. "Газпром-медиа" рассматривает возможность передачи продаж рекламы на своих радиостанциях (в том числе "Авторадио" и "Эхо Москвы") селлеру НСК, который является партнером учрежденного крупнейшими медиахолдингами "Национального рекламного альянса" (НРА), пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники на радиостанциях.

НРА специализируется на телерекламе, хотя помимо этого уже ведет обслуживание радиостанции ВГТРК, а также "Говорит Москва", принадлежащей Михаилу Гуцериеву. Издание пишет, что таким образом стороны хотят оживить рынок радиорекламы, который в настоящее время был "в плохом состоянии".

"Два источника, близких к селлеру, уточнили, что переговоры еще идут, но находятся в завершающей стадии. Один из них говорит, что продажи, скорее всего, перейдут к компании "Регион Медиа", входящей в НСК", — отмечает "Ъ".

В прошлом 2017 году рынок рекламы на радио вырос на 3% и составил 16,9 млрд рублей, следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России. В первом полугодии текущего года рост составлял 2% — до 7,6 млрд рублей.