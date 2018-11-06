МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. В два с половиной раза могут сократить количество магазинов по продаже алкоголя и табакам в России. Как пишет газета "Известия", это составит примерно 50 розничных точек на 100 тысяч человек.

Экспертный совет при российском кабинете министров предложил установить такой лимит в зависимости от численности населения региона либо его площади.

Речь об этом идет в отзыве на проект "Укрепление общественного здоровья", этот документ является частью национального проекта "Демография".

Цель такого предложения — повышение средней продолжительности жизни граждан РФ до 80 лет к 2030 году.

Чтобы добиться этой цели, считают в правительстве страны, в том числе необходимо сократить потребление населением спиртного и сигарет. При этом ценовые, временные и пространственные ограничения считают авботы инициативы одними из самых эффективных методов для достижения этой цели.