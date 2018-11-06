МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Росстат отмечает рост цен на яйца, сахар и пшено в РФ в октябре; большинство видов фруктов и овощей, кроме свежих помидоров и огурцов, в прошлом месяце подешевели, говорится в сообщении статистического ведомства.

По данным Росстата, в октябре цены на продовольственные товары в России выросли на 0,6% по сравнению с сентябрем. "В октябре среди групп продовольственных товаров более всего выросли цены на яйца и сахар. Рост цен на них отмечался в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Так, в 19 регионах страны куриные яйца в октябре стали дороже на 10% и более, наибольший прирост цен на них наблюдался в Калужской области — 16,6%. "В то же время в Севастополе яйца куриные стали дешевле на 0,4%", — отмечает Росстат. В свою очередь сахар-песок в Курской области подорожал на 12,7%, в Крыму — на 10,9%, однако в Удмуртии цены на него снизились на 1,1%, в Камчатском крае — на 0,2%.

"Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров отмечался заметный прирост цен на пшено — 10,2%. Мясо птицы стало дороже на 2,9%, крупа овсяная и перловая — на 2,5%, филе рыбное — на 1,7%, крупа манная — на 1,3%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 1,1%, колбасные изделия, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), молоко питьевое стерилизованное — на 1%", — добавляется в сообщении.

В то же время в октябре наблюдалось снижение цен на большинство наблюдаемых видов овощей и фруктов. В частности, лимоны подешевели на 18,2%, свекла — на 14,1%, морковь — на 11,2%, яблоки — на 8,6%, картофель — на 5,1%, репчатый лук, белокочанная капуста, виноград и чеснок — на 3,3-4,5%.

"Вместе с тем огурцы и помидоры свежие стали дороже на 27,4% и 20,2% соответственно, апельсины — на 9,9%. Кроме того, на 1,9% снизились цены на икру лососевых рыб отечественную, на 0,3-0,5% — на свинину (кроме бескостного мяса), различные виды рыбы, кальмары мороженые, смеси сухие молочные для детского питания", — указывает Росстат.