МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Производитель продуктов питания Kraft Heinz сообщил о продаже своего канадского подразделения по производству сыров итальянской Parmalat за 1,62 миллиарда канадских долларов (около 1,23 миллиарда долларов США).

"Соглашение включает продажу таких брендов натуральных сыров, как Cracker Barrel, P"tit Quebec и aMOOza! на канадском рынке", — уточняется в релизе. Завершение сделки запланировано на первую половину 2019 года после получения необходимых одобрений. Согласно условиям сделки, Kraft Heinz продаст производство в Инглсайде, провинция Онтарио, а также переведет около 400 сотрудников с предприятия в Parmalat.

У Kraft Heinz в Канаде останутся такие бренды сырной продукции, как Philadelphia, Cheez Whiz и Kraft Singles, которые производятся в Мон-Руаяль, провинция Квебек, где работает около 900 сотрудников. Всего в Канаде находится приблизительно две тысячи сотрудников компании.

Компания Kraft Heinz была основана в марте 2015 года после слияния H.J. Heinz с Kraft Foods Group. Она является третьим по величине производителем продуктов питания и напитков в Северной Америке и пятым в мире. В портфель компании входят такие бренды как: Kraft, Heinz, ABC, Capri Sun, Classico, Jell-O, Kool-Aid, Lunchables, Maxwell House, Ore-Ida, Oscar Mayer, Philadelphia, Planters, Plasmon, Quero, Weight Watchers Smart Ones и Velveeta.

Parmalat — итальянский производитель продуктов питания, один из лидеров в производстве молока. Компания основана в 1961 году, штаб-квартира находится в городе Коллеккьо. Штат компании составляет более 26 тысяч человек, из них в Канаде — 3 тысячи.