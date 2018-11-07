МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Российские власти могут поддержать отдельные крупные компании в случае, если они попадут под новые санкции США, заявил журналистам председатель правительства России Дмитрий Медведев.
Администрация США во вторник объявила, что РФ не соблюла американский закон о химоружии. По словам представителя госдепартамента США Хезер Науэрт, госдеп намерен действовать согласно закону, который требует от него введения против России новых санкций, поскольку Россия не выполнила требования Вашингтона в рамках "дела Скрипаля".
"Санкции в отношении нашей страны я уже неоднократно комментировал, здесь мне абсолютно добавить нечего, мы приспособились к различного рода ограничениям", — заявил Медведев, говоря о возможных новых санкциях со стороны США.
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Он отметил, что подобные ограничения "даже дают нам определенный простор для того, чтобы совершенствовать свою экономику, создавать какие-то новые хозяйственные механизмы".
"Поэтому ничего критичного не произойдет, я в этом уверен. Но все это неприятно и, конечно, заставит нас определенные решения принимать в случае необходимости, в том числе и по поддержке отдельных компаний, крупных компаний, если они окажутся под подобного рода санкциями. Но, безусловно, мы это все выдержим. Просто жалко, что на это приходится тратить силы", — заключил глава правительства РФ.