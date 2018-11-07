МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG, за первые девять месяцев 2018 года увеличилась в годовом выражении на 40% и достигла 1,594 миллиарда евро, сообщается в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию выросла до 7,86 евро с 5,58 евро. Выручка компании также увеличилась — на 3,2%, до 16,682 миллиарда евро. При этом выручка компании в России и СНГ за девять месяцев снизилась на 10% — до 463 миллионов евро.

Чистая прибыль компании в третьем квартале увеличилась на 25,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 658 миллионов евро. Разводненная прибыль на акцию составила 3,27 евро против 2,57 евро годом ранее. Квартальная выручка выросла на 3,5% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, до 5,873 миллиарда евро. Квартальный показатель компании в России и СНГ сократился на 4,3%, до 166 миллионов евро.

"Основными позитивными факторами (в третьем квартале — ред.) стали двузначный процентный рост в наших стратегических регионах и сферах — в Северной Америке, Китае и в электронном торговле", — приводятся в релизе слова гендиректора Adidas Каспера Рорштеда (Kasper Rorsted). Глава компании уточняет, что сильных показателей удалось добиться несмотря на значительный рост маркетинговых инвестиций и потери от курсового эффекта.

Компания также сообщила, что повысила прогноз на 2018 год. Теперь чистая прибыль от операций ожидается в диапазоне 1,66-1,72 миллиарда евро, что на 16-20% выше по сравнению с прошлым годом. В предыдущем отчете компания прогнозировала показатель в 1,615-1,675 миллиарда евро, или рост на 13-17% к прошлому году.

Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, является одним из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.