МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла закон об ограничении возврата непроданных торговыми организациями продуктов поставщикам.

Группа российских парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и сенатором Сергеем Лисовским в январе внесли в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий торговым сетям возвращать поставщикам непроданные продовольственные товары. Проект закона был принят Госдумой в первом чтении в июле.

В свою очередь, правительство РФ внесло поправки к законопроекту, касающиеся ограничения возврата непроданных продуктов, которые были поддержаны депутатами. Кабмин предложил запретить торговым сетям и поставщикам заключать договор, содержащий условие о возврате поставщику продовольственных товаров, срок годности которых не превышает 30 дней, либо о замене таких товаров на аналогичные или о возмещении их стоимости.

При этом участникам рынка запрещается навязывать условия о возврате поставщику продовольственных товаров, срок годности на которые установлен свыше 30 дней. Для обеспечения перехода на новые условия договора поставки с учетом новых требований законопроект устанавливает переходный период — 180 дней со дня вступления закона в силу.

Сейчас торговые сети и поставщики могут заключать договоры с возможностью возврата продуктов, если это выгодно обеим сторонам, но законом запрещено навязывать включение в договор условия о возврате. Ритейлеры указывали, что принятие законопроекта может привести к дефициту отдельных видов продуктов: сети, чтобы исключить малейшую возможность возвратов, будут закупать меньшие объемы продукции.