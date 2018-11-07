МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Наталия Филёва стала председателем совета директоров авиакомпании "Сибирь", сменив на этом посту своего мужа, следует из сообщения компании.

"Освободить Филёва В.Ф. (Владислава Феликсовича — ред.) от исполнения функций председателя совета директоров ПАО "Авиакомпания "Сибирь" по его просьбе. Избрать председателем совета директоров ПАО "Авиакомпания "Сибирь" Филёву Наталию Валерьевну", — говорится в сообщении компании в среду.

Совет директоров, на котором приняты соответствующие решения, состоялся 7 ноября 2018 года.

S7 — крупнейший частный авиационный холдинг РФ, состоит из двух перевозчиков — авиакомпании "Сибирь" и авиакомпании "Глобус". Филевы являются совладельцами группы S7.

Авиакомпании "Сибирь" и "Глобус" в сентябре 2018 года увеличили перевозки пассажиров в годовом выражении на 13,4% — до 1,6 миллиона человек.