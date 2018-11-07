МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. В ответ на авиакатастрофу лайнера Lion Air, приведшую к гибели 189 человек на прошлой неделе в Индонезии, Boeing Co. сделал предупреждение о потенциально подозрительном программном обеспечении системы управления полетом. По словам компании, это ПО может дезориентировать пилотов и привести к резкому снижению данной модели лайнера, сообщает Dow Jones.

Регуляторы воздушного транспорта США, как ожидается, вскоре дадут собственные распоряжения на этот счет, уточнили информированные источники.

Это первое публичное указание на то, что, по мнению следствия, сбой ПО или ошибка пилотов, связанные с ключевой системой, определяющей, насколько высоко или низко направлен нос самолета, могли сыграть важную роль в той последовательности событий, которая привела к падению Boeing 737 Max 8 в Яванское море.

Неверные данные об угле наклона самолета могут приводить к ряду предупреждений, которые могут быть неверно поняты пилотами, когда они управляют самолетом вручную, даже при том, что система безопасности автоматически выравнивает нос самолета, добавили источники.

Boeing указал в заявлении, что во вторник выпустил бюллетень для авиакомпаний о способах решения данной проблемы.

Этот шаг Boeing и ожидаемое решение Федерального авиационного управления (Federal Aviation Administration, FAA) США будут предварительными, отметили источники. Как ожидается, компания и регулятор не потребуют обязательной замены или инспекции какой-то конкретной из бортовых систем. Скорее это будет официальным предупреждением пилотам, подчеркивающим риски взаимодействия некоторых программ и оповещений в кабине пилотов и подтверждающим важность соблюдения стандартных процедур в подобных обстоятельствах.

Выделив потенциально проблемный софт, связанный с "системой индикации угла атаки", компания, однако, не утверждает, что именно эта система стала причиной трагедии 29 октября. По словам экспертов по безопасности, следящих за этим расследованием, могли сыграть свою роль и другие факторы.

Boeing указал, что его предупреждение касается тех случаев, "когда проходит ошибочный входной сигнал от датчика угла атаки".

Авиакомпания и эксперты FAA не выявили более ранних аналогичных проблем с софтом в авиапарке компании, сообщили осведомленные эксперты по безопасности. Однако, согласно предварительным данным о произошедшей катастрофе, система угла атаки по какой-то причине могла работать неправильно. По словам одного из источников, это могло ввести пилотов в заблуждение насчет положения и скорости самолета. Лица, ведущие расследование, не говорили об этом сценарии публично.

В течение нескольких часов представители FAA должны опубликовать дополнительный документ по безопасности, посвященный преимущественно тем же самым вопросам, добавили источники. Эта чрезвычайная директива о летной годности будет носить обязательный характер для всех авиакомпаний США, летающих на различных версиях Boeing 737 Max 8. Как ожидается, аналогичные меры примут регуляторы по всему миру.