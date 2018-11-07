МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. Новый проект международной сети офисных пространств – компании WeWork – появится в Москве, в галерее бизнесмена Александра Удодова.

WeWork основана в 2010 году в Нью-Йорке. Коворкинги WeWork имеют более 287 локаций в 77 городах по всему миру.

Консультантом сделки по аренде более 3,2 тыс. кв м стала компания JLL. Открытие WeWork на Большой Якиманке намечено на первое полугодие 2019 года.

Здание, в котором располагается "Якиманка 26", было выкуплено Александром Удодовым в январе 2015 года. Инвестиции в проект оцениваются в 1,5 млрд рублей.

Александр Удодов известен как крупный девелопер, наряду с "Якиманкой 26" ему принадлежит торговая галерея "Гименей", несколько торговых центров в Московской и Калужской областях, а также крупная немецкая логистическая компания VG Cargo.



