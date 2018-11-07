ПАРИЖ, 7 ноя — ПРАЙМ. Органы юстиции княжества Монако предъявили в среду обвинения российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву по делу о коррупции, сообщает газета Monaco Matin.

Однако, как отмечает издание, точная статья, по которой россиянину предъявлены обвинения, пока неизвестна. Вместе с Рыболовлевым обвинения были предъявлены еще трем людям. Сообщается, что бизнесмен отпущен на свободу, однако остается под судебным контролем.

Как сообщила газета Monde, российского бизнесмена, президента футбольного клуба "Монако" Рыболовлева задержали во вторник утром по запросу Монако. Отмечается, что прокуратура Монако вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях. Защита Рыболовлева попросила соблюдать презумпцию невиновности бизнесмена, а само задержание связала с некими фактами, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката.

Миллиардер Рыболовлев "провел ночь в офисе уголовной полиции Монако". Одновременно была задержана "почти вся бывшая верхушка судебного аппарата" княжества, пишет газета. Эти люди, по данным издания, находятся под стражей в Монако и Ницце. По данным газеты Monaco Matin, все задержанные были "еще раз допрошены" сегодня утром.

Генеральный прокурор княжества Монако Сильви Пети-Леклер подтвердила, что российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву были предъявлены обвинения и что полиция продолжает оперативные мероприятия по его делу.

"Я подтверждаю вам, что господину Рыболовлеву были предъявлены обвинения. Но я не могу сейчас назвать точную статью", — сказала собеседница агентства, уточнив, что Рыболовлев был отпущен на свободу под юридическим контролем.

Она отметила, что "полиция все еще продолжает оперативные мероприятия.