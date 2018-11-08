МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль шведско-британского фармацевтического гиганта AstraZeneca, приходящаяся на владельцев головной компании, по итогам января-сентября 2018 года сократилась на 34% в годовом выражении, до 1,12 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,88 доллара против 1,34 доллара в аналогичном периоде 2017 года. Операционная прибыль уменьшилась на 23% — до 2,3 миллиарда долларов, выручка — на 6%, до 15,673 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала AstraZeneca снизила чистую прибыль на 37% году к году — до 431 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,34 доллара против 0,54 доллара в третьем квартале 2017 года. Операционная прибыль снизилась на 26% — до 851 миллиона долларов. Выручка уменьшилась на 14% — до 5,34 миллиарда долларов.

Компания также уточняет, что ее продажи в РФ за девять месяцев уменьшились в годовом выражении на 28%, до 123 миллионов долларов, при этом в третьем квартале показатель вырос на 2%, до 56 миллионов долларов.

По итогам года компания прогнозирует рост продаж на 1-3%, а прибыль на акцию в диапазоне 3,3-3,5 доллара.

AstraZeneca Plc, одна из крупнейших фармацевтических компаний мира, была образована путем слияния в 1999 году британской Zeneca Group Plc и шведской Astra AB. Компания занимается разработкой, производством и реализацией препаратов для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистых, неврологических, а также онкологических заболеваний.