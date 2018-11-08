МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Бывший первый заместитель генерального директора аэропорта "Внуково" Дмитрий Сапрыкин назначен на должность гендиректора аэропорта, сообщает "Внуково".

"На должность генерального директора АО "Международный аэропорт "Внуково" 8 ноября назначен Дмитрий Петрович Сапрыкин, ранее занимавший пост первого заместителя генерального директора аэропорта", — говорится в сообщении.

Сапрыкин занял пост первого заместителя генерального директора аэропорта в сентябре. До начала работы во "Внуково" с ноября 2015 года возглавлял авиакомпанию "Россия".

Международный аэропорт "Внуково" — один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию РФ, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки.