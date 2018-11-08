ГОРКИ, 8 ноя — ПРАЙМ. Экспортную надбавку в 8% к тарифам РЖД предлагается установить с января 2019 до 2025 года, за исключением нефтяных грузов и алюминия, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Предлагается предусмотреть ряд отдельных мер, о чем мы говорили на совещании в конце октября. В частности, установить с 1 января следующего года экспортные надбавки к тарифам на перевозку грузов, за исключением нефтяных грузов и алюминия, в размере 8% до 2025 года", — сказал он.

"Кроме того, увеличить тариф на порожний пробег грузовых вагонов", — добавил премьер.

Кабмин во вторник опубликовал решения по итогам совещания о долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года. В частности, в них поручилось ведомствам и РЖД скорректировать модель обеспечения доходности перевозок грузов железнодорожным транспортом, "исходя из: установления коэффициента 1,08 к тарифам на экспортные перевозки до 2025 года". То есть это надбавка 8% к грузотарифам РЖД.

Каких-либо исключений в документе указано не было. При этом ранее ФАС закладывала в проект изменений в прейскурант РЖД такую надбавку, но за исключением нефти, нефтепродуктов, алюминия и алюминиевых сплавов.