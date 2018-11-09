МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Гендиректор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф в письме на имя министра финансов Антона Силуанова и руководителя ФНС Михаила Мишустина сообщил, что новый механизм взимания "налога на Google" создает "ощутимые неудобства", которые могут стать дополнительным барьером для ведения бизнеса в России, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо.

Сообщается, что в следующем году изменится механизм взимания "налога на Google" – НДС, который иностранные компании платят с проданных в интернете игр, музыки, книг и так далее. С 2019 года им придется встать на учет в ФНС и самостоятельно платить НДС с услуг, которые они оказывают российскому бизнесу. Сейчас за них это делают заказчики. Шауфф в письме предлагает сохранить действующий порядок.

Требование вставать на учет в ФНС, подавать декларации и самим платить НДС идет вразрез с международной практикой, пишет Шауфф. Например, транснациональным группам придется это делать, даже если их единственная сделка – договор со своей "дочкой" о предоставлении ей права пользоваться внутренними системами. По лицензионным договорам НДС вообще не платится – получается, фискального эффекта нет, а административная нагрузка возрастет, жалуется АЕБ. Наконец, есть риск, что российские клиенты не смогут получить налоговый вычет, если иностранные компании не встанут на учет.

В конце сентября замминистра финансов Илья Трунин ответил на такие вопросы Шауффа, объяснив, что предложения АЕБ установить особый порядок для российских предприятий, аффилированных с зарубежными, нарушают принципы всеобщности и равенства налогообложения, газета ознакомилась с письмом, подлинность подтвердил федеральный чиновник. Если иностранная компания не встанет на учет, то она будет привлечена к ответственности (штраф в 10% от доходов).

Других обращений по этой теме в Минфин не поступало и непонятно, почему только сейчас возникли вопросы по закону, принятому в прошлом году, отметил представитель министерства. Компании могут встать на учет в ФНС с помощью электронного сервиса на сайте службы, сказал ее представитель.

Как сообщает издание, иностранные компании заплатили за девять месяцев 2018 года НДС с электронных услуг на 7,9 миллиарда рублей. По данным ФНС на 1 октября, "налог на Google" платили 162 компании.