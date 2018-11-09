МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, меняет финансового директора: место Яхо Лемменса займет Руд Педерсен, в настоящий момент работающий в пивоваренной компании Carlsberg, говорится в сообщении "Ленты".

"Руд заменит Яхо Лемменса, который оставляет пост финансового директора по семейным обстоятельствам. В настоящее время Руд Педерсен занимает позицию финансового директора в Carlsberg Eastern Europe и продолжит свою профессиональную деятельность в "Ленте" на аналогичной позиции по истечении согласованного периода уведомления об уходе", — говорится в сообщении.

Педерсен приступит к исполнению своих обязанностей не позднее 31 марта 2019 года. До момента фактического вступления нового финдиректора в должность работу на этой позиции продолжит Лемменс. "Лента" отмечает, что несколько лет назад он уведомил компанию о том, что в 2018-2019 годы хотел бы переехать в другую страну, чтобы воссоединиться с семьей.

Гендиректор "Ленты" Ян Дюннинг поблагодарил Лемменса за его вклад в развитие ритейлера. "Я рад, что Руд Педерсон согласился присоединиться к "Ленте". Он отлично дополнит нашу команду, "Лента" получит большое преимущество от его обширной российской и международной экспертизы", — добавил в свою очередь председатель совета директоров "Ленты" Джон Оливер, слова которого приводятся в релизе.

Яхо Лемменс начал работу в "Ленте" в 2010 году в качестве директора по бухгалтерскому учету и отчетности, в 2011 году назначен финансовым директором. Во время его работы на этой позиции компания провела первичное публичное размещение акций (IPO, в 2014 году). В 2015 году "Лента" провела вторичное размещение акций (SPO).

"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге, является одной из крупнейших розничных сетей в России. На конец сентября 2018 года компания управляла 354 магазинами в России — 233 гипермаркетами и 121 супермаркетом. Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Group (владеет 33,94% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (7,36%). Free float, по оценке компании, составляет 57,47%.