МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Больше всего на этой неделе россияне ощутили подорожание огурцов, помидоров и пшена, сообщили в Росстате.

В ведомстве подсчитали, что огурцы подорожали на 8,4%, помидоры – на 3,9%, пшено выросло в цене на 2,6%. Также стоимость сахара возросла на 1,5%. Однако с начала 2018 года стоимость свежих овощей довольно заметно понизилась. В этой связи рост цен был зафиксирован лишь недавно.

Немного подешевели яблоки и морковь. Цена на говядину и свинину осталась без изменений.уже через полгода.